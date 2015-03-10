Суддів Кицюк і Царевич також усунуто від посад
12:21, 10 березня 2015Суспільство
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У вівторок, 10 березня, Вища кваліфікаційна комісія також на два місяці відсторонила від займаних посад суддів Печерського райсуду Оксану Царевич і Віктора Кицюка.
Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що прийняли завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративні правопорушення у відношенні активістів Автомайдану та інших справах
Про це повідомляє ТСН.
Зазначається, що судді відсторонені від займаних посад у зв'язку з кримінальним провадженням.
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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що суддя Печерського райсуду Сергій Вовк відсторонений від посади на два місяці.
4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.
Судді Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що прийняли завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративні правопорушення у відношенні активістів Автомайдану та інших справах.
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