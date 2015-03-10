Суддів Кицюк і Царевич також усунуто від посад

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що судді відсторонені від займаних посад у зв'язку з кримінальним провадженням.

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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що суддя Печерського райсуду Сергій Вовк відсторонений від посади на два місяці.

4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Судді Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що прийняли завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративні правопорушення у відношенні активістів Автомайдану та інших справах.