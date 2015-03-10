Доставці гуманітарної допомоги ООН на Донбас перешкоджають заміновані дороги

13:20, 10 березня 2015
Суспільство
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ООН не може доставити гуманітарний вантаж для жителів Донбасу через заміновані дороги.

ООН не может довезти помощь из-за заминированных дорог / фото пресс-службы Минобороны

Про це йдеться в повідомленні організації в "Твіттері".

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"Одним з головних факторів, що перешкоджають своєчасній доставці гуманітарної допомоги населенню Донбасу, є заміновані дороги", - наголошується в повідомленні.

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