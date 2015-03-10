Доставці гуманітарної допомоги ООН на Донбас перешкоджають заміновані дороги
13:20, 10 березня 2015Суспільство
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ООН не може доставити гуманітарний вантаж для жителів Донбасу через заміновані дороги.
ООН не може довезти допомогу з-за замінованих доріг / фото прес-служби Міноборони
Про це йдеться в повідомленні організації в "Твіттері".
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"Одним з головних факторів, що перешкоджають своєчасній доставці гуманітарної допомоги населенню Донбасу, є заміновані дороги", - наголошується в повідомленні.
Одним из главных факторов, препятствующ своевременной доставке гуманитарной помощи населению Донбасса, являются заминированные дороги - ООН
— ООН (@UnitedNationsRU) March 10, 2015
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