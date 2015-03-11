На Хмельниччині у співробітника військової частини знайшли теплий одяг, буржуйки та тонни дизпалива

У керівника відділу забезпечення однієї з військових частин на Хмельниччині Андрія Колесника знайшли військову форму, буржуйки, генератори і ящики з тушкованкою.

Безліч такого необхідного на фронті краму капітан тримав у власному будинку, повідомляється у сюжеті ТСН.19:30

Як вдалось з'ясувати, великий будинок простого капітана української армії охороняють собаки, є система відеоспостереження та декілька замків на воротах.

Буча в маєтку військового сталася під час опису міліціонерами двох вантажівок солдатського добра. За словами в.о. керівника слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області Олександра Задачина, окрім зброї була виявлена велика кількість предметів, які відносяться до забезпечення військовослужбовців, зокрема, насосні станції, обігрівачі, фляги.

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Слідчі повідомляють, що Колесник працював у Шепетівці керівником відділу забезпечення військової частини. Маскувальні сітки, теплий одяг, термоси, лопати, тонни дизпалива, як припускають міліціонери, військовий вивіз саме звідти. Однак, колеги капітана це спростовують. "У середині частини фактів нестачі чи втрат майна не виявлено. Проводиться подальша перевірка відповідними органами", - заявив заступник командира зенітно-ракетного полку Юрій Стасюк.

На даний момент відомо, що капітану під час обшуку в його домі стало зле, він викликав швидку допомогу, його госпіталізували у районну лікарню. Наступного дня чоловік перевівся на лікування до Хмельницького військового госпіталю. За словами медиків, тут він пробув не довго, тому зараз - на стаціонарному лікуванні в одному з медичних закладів Києва. Спілкуватися з журналістами чоловік відмовляється, але встиг подбати про власного адвоката.

Походження амуніції нині з'ясовують слідчі. Факт наявності такого добра в маєтку капітана найбільше обурив місцевих волонтерів. Вони не відкидають, що все знайдене - пожертва людей для військових. Можливо тому в частині, де служить Колесник, нічого і не зникло.

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"Бійці з передової, які безпосередньо служать у ракетному цьому полку, дзвонять і просять, щоб ми його зловили і привезли до них на передову, щоб він побув, побачив як бути там роздягнутими і розбутими, воюючи проти сепаратистів", - стверджує волонтер Євген Ступак.

Слідчі обіцяють перевірити і медиків, які щоразу шпиталізують Колесника. Йому за незаконне зберігання зброї та розкрадання майна загрожує до восьми років за ґратами.