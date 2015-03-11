Завтра на Україну налетять дощі з мокрим снігом
У четвер, 12 березня, в Україні північно-східний вітер зумовить прихід свіжої повітряної маси, яка знизить температуру повітря на 3-9 градусів тепла.
Лише у південній частині ще буде тепліше, +9+14 градусів. Атмосферні фронти принесуть хмарність, збільшення вологості повітря і дощі. У західних областях дощі змішаються з мокрим снігом. Опади будуть чергуватися з проясненнями, передає «Оpogode».
У західній частині пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9, на Закарпатті до 10 градусів тепла.
У північних областях збільшиться хмарність та очікуються періодичні дощі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 градусів тепла.
У центральній частині дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 4-11 градусів тепла.
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У східних областях дощі більш вірогідні в другій половині дня і ввечері. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 6-12 градусів тепла.
У південній частині також дощі пройдуть у другій половині дня і ввечері. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 7-14 градусів тепла.
У Києві завтра похолодає і місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі 3-5 тепла, вдень 6-9 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.