Завтра на Україну налетять дощі з мокрим снігом

Лише у південній частині ще буде тепліше, +9+14 градусів. Атмосферні фронти принесуть хмарність, збільшення вологості повітря і дощі. У західних областях дощі змішаються з мокрим снігом. Опади будуть чергуватися з проясненнями, передає «Оpogode».

У західній частині пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9, на Закарпатті до 10 градусів тепла.

У північних областях збільшиться хмарність та очікуються періодичні дощі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 градусів тепла.

У центральній частині дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 4-11 градусів тепла.

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У східних областях дощі більш вірогідні в другій половині дня і ввечері. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 6-12 градусів тепла.

У південній частині також дощі пройдуть у другій половині дня і ввечері. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 7-14 градусів тепла.

У Києві завтра похолодає і місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі 3-5 тепла, вдень 6-9 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.