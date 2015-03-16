У Костянтинівці затримано військових, через яких сталася смертельна ДТП - Аброськін

Як повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В`ячеслав Аброськін в Facebook, він вже їде в Костянтинівку, щоб особисто розібратися в трагедії.

”Винуватців ДТП, двоє військовослужбовців, затримано і передано у військову прокуратуру”, - повідомив Аброськін.

Головний міліціонер області заявив, що вже доповів про ситуацію главі МВС Арсену Авакову, який дав вказівку провести всі необхідні слідчі дії з метою документування вказаного злочину.

”Злочинці понесуть покарання, ким би вони не були”, - додав Аброськін.

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Як повідомлялося раніше, в Костянтинівці на вулиці почали збиратися місцеві через смертельний наїзд української БМД на жінку з дітьми.

Сьогодні вдень у Костянтинівці БМД під керуванням українських військовослужбовців спричинила смертельну аварію. Під колеса бойової машини потрапили троє людей. Внаслідок трагічного інциденту 8-річна дівчинка загинула на місці. Жінка і малолітня дитина, яка перебувала у візочку, отримали поранення і були госпіталізовані.