Карпачова вимагає від МВС і СБУ реакції на ксенофобський марш у ”Політеху”

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА просить керівництво Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України відреагувати на ксенофобський марш, що відбувся 23 березня в Національному технічному університеті ”Київський політехнічний інститут”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на ім`я Омбудсмана надійшло звернення від студентів НТУ "Київський політехнічний інститут" з приводу погроз та проявів ксенофобії з боку певних політичних сил, які 23 березня провели марш зі смолоскипами на території студентського містечка університету. Його учасники вигукували гасла: “Іммігранти – геть додому!”, “Найкращі гуртожитки – українським студентам!”, “Пам’ятай, чужинець, тут господар – українець!”. На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, учасники акції таким чином намагалися залякати іноземних студентів, які навчаються в цьому університеті.

Омбудсман здивована тим, що ксенофобський марш не був заборонений ні адміністрацією НТУ "КПІ", на території якого не дозволяється будь-яка політична діяльність, ні Київська міська держадміністрація, яка отримала заявку на проведення цього заходу і ніяк не відреагувала на неї навіть після того, як аналогічні марші із ксенофобськими та нацистськими гаслами пройшли у Харкові та Чернігові. За даними Н.КАРПАЧОВОЇ, навпаки, за дорученням КМДА підрозділи МВС "Беркут" та співробітники СБУ зробили все, щоб надати можливість учасникам маршу безперешкодно, причому двічі, пройти територією студмістечка КПІ, вигукуючи ксенофобські гасла.

Коли ж група студентів КПІ почала протестувати проти нацистських гасел, то силами "Беркуту" вона була заблокована на узбіччі вулиці Політехнічної, щоб не заважала здійсненню цього маршу, зауважила Н.КАРПАЧОВА.

Уповноважений з прав людини глибоко занепокоєна цими подіями, адже вони відбуваються на тлі значного зростання кількості нападів на іноземців в Україні та їх побиття. З початку 2008 року вже зареєстровано 35 таких випадків. При цьому двоє іноземних громадян – з Конго та Сьєрра-Леоне – були по-звірячому вбиті.

У зв`язку зі зверненням студентів КПІ Уповноважений з прав людини відкрила провадження і направила запити на ім`я міністра МВС України Юрія ЛУЦЕНКА та виконувача обов`язків голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Цивілізована європейська країна, наголошує Омбудсман, повинна усвідомити, що ксенофобія, расизм та нетерпимість, пов’язані з насильством та приниженням людської гідності іноземців в Україні, неминуче проявлять себе і стосовно українських громадян за кордоном, яких, за приблизними підрахунками, від 5 до 7 мільйонів, і де вони перебувають як трудові мігранти або студентів.