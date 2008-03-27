Падіння долара спровокувала Тимошенко?

Учора стала відома причина падіння курсу долара США на міжбанківському валютному ринку до 4,82 грн/$. У Нацбанку виданню "Коммерсант-Украина" повідомили, що уряд не дозволяв "Укргаз-енерго" купувати валюту на міжбанку, що спровокувало "викривлення ринку" через ненадходження значних обсягів очікуваної гривни. Втім, у вівторок Нацбанк вийшов з ситуації, дозволивши купувати валюту НАК "Нафтогаз України". У результаті саме у вівторок курс долара на міжбанку повернувся до звичних 5 грн/$. Експерти вважають, що уряд Юлії Тимошенко, виключивши "Укргаз-енерго" зі схеми розрахунків за газ на українському ринку, спробував попутно досягти другої мети – штучної ревальвації гривні.

Вчора перший заступник голови Нацбанку Анатолій Шаповалов заявив журналістам, що регулятор дозволив НАК "Нафтогаз України" купувати валюту на міжбанківському ринку для оплати газу, що імпортувався, без наявності відповідного контракту. "Газ споживається, заборгованість росте, а валюта не купується, - пояснив він – Виходить викривлення ринку". Джерело в НБУ пояснило, що ринок чекав 20 і 21 березня традиційного виходу "Укргаз-енерго" з покупкою валюти на міжбанк, але очікуваної пропозиції гривні не було. Саме тому минулої середи курс долара на міжбанку пробив психологічну відмітку 5,0 грн/$, досягнувши 4,99 грн/$.

При цьому короткі "нічні" кредити в гривні досягли тоді 25%. Подальше падіння курсу долара на міжбанку в четвер-п`ятницю привело до різкого зниження курсу валюти в обмінних пунктах у вихідні дні – до 4,7/4,9 грн/$. За даними інформаційно-дилінгової системи UkrDealing.com, мінімального значення курс долара на безготівковому ринку досяг у вівторок вранці – 4,82 грн/$. Втім, того ж дня в обід курс стабілізувався до 5,0 грн/$. Відзначимо, що правління НБУ, яке могло дозволити "Нафтогазу" купувати валюту, не маючи контрактів, відбулося також саме у вівторок. Всі ці дні офіційний курс гривні був незмінним – 5,05 грн/$.

Прес-секретар "Укргаз-енерго" Віталій Кисель підтвердив, що компанія не виходила на ринок із значною пропозицією гривні, оскільки з січня не одержувала валюту як оплату за поставлений газ з боку свого основного контрагента – "Нафтогазу". "Відповідно до зовнішньоекономічного контракту з нового року "Укргаз-енерго" купує природний газ виключно для потреб промисловості, - сказав він.– `Нафтогаз України` у свою чергу для потреб ГТС, бюджетників і ТКЕ використовує газ зовнішнього постачальника – RosUkrEnergo. Очевидно, що за відсутності контрактів для цих категорій споживачів "Нафтогаз" не здійснював розрахунків з RosUkrEnergo за газ і закупівлю валюти для цих цілей", – заявив пан Кисіль.

Таким чином Нацбанк, дозволивши "Нафтогазу" купувати валюту, не маючи документального підтвердження, для яких цілей йде закупівля, пішов на порушення законодавства, але зняв напруженість з ринку. За словами члена спеціальної контрольної комісії з розслідування ситуації на газовому ринку Верховної ради Василя Кисельова, по суті, примушуючи НАК "Нафтогаз України" не розраховуватися з RosUkrEnergo і "Укргаз-енерго", Юлія Тимошенко намагалася штучно ревальвувати гривню. "Це, знаєте, була така спроба, що називається, одержати подвійне задоволення – змінити схему постачань, а заразом і зміцнити гривню. Те, що це боляче ударило по економіці, і в цілому викликало потрясіння на ринку газу, нікого не хвилює", - заявив пан Кисельов.