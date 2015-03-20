Кожен другий житель так званих «ДНР» та «ЛНР» хоче до складу України – опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, які представила сьогодні на прес-конференції представник КМІС Марина Шпікер.

«На непідконтрольних Україні територіях половина респондентів вважає оптимальним для Донбасу один із трьох сценаріїв за яким він залишається у складі України», - зазначила вона.

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Так, за сценарій, відповідно до якого Україна повертає Донбас під свій контроль, і державне управління на цих територіях залишається таким, як раніше, виступають 40% жителів на підконтрольній території південного сходу Україні та 12% мешканців тимчасово окупованих територій, так званих «ДНР» та «ЛНР».

Також за те, щоб Україна повернула Донбас під свій контроль, але надала цим територіям розширені повноваження у складі України як унітарної держави, виступають 36% жителів південно-східних областей України та 20% серед мешканців так званих «ДНР» та «ЛНР».

Крім того, ідею, щоб Україна стала федерацією, при цьому Донбас залишається у складі України як автономна республіка, підтримують 8% мешканців південного сходу України та 18% жителів так званих «ДНР» та «ЛНР».

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Втім, згідно з результатами дослідження, кожен четвертий мешканець тимчасово окупованих територій Донбасу обрав би незалежність свого регіону, а 16% приєднались би до Росії.

В українській частині вибірки за повернення Донбасу виступає 76%, за федералізацію – 8%. Лише 9% хотіли б від’єднання або переходу регіону до складу Росії.

«У непідконтрольних Україні регіонах Донбасу кожен другий виступає за повернення до України за умови певного перегляду суспільного договору та отримання додаткових повноважень для свого регіону», - резюмувала Шпікер.

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Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ГО «Телекритика» 26-28 лютого 2015 року. Вибірка опитування репрезентативна для повнолітнього міського населення у п’яти областях: Харківська, Одеська, Херсонська, Донецька, Луганська (включно з районами, що на момент опитування не контролюються українською владою).

Усього було проведено 561 інтерв’ю у 124 населених пунктах методом САТІ (дзвінки на стаціонарні телефонні номери).

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними опитування, з вересня 2013 року кількість прихильників вступу до Митного союзу в Україні знизилася втричі.