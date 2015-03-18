З вересня 2013 року кількість прихильників вступу до Митного союзу в Україні знизилася втричі

Про це свідчать передані агентству УНІАН дані всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) від 14 до 24 лютого.

Дослідження показало, що частка прихильників неприєднання до цих об’єднань зросла від 9% до 27%. Тобто зміни, що відбулися в уявленнях населення, мали дві складові: частина людей змінила свої уявлення на користь проєвропейського інтеграційного курсу, а частина – люди, які засуджують дії Росії, але не є прихильними до ЄС, - схиляються до самостійного курсу для України.

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Водночас 13,1% респондентів не мають визначеної думки з приводу приєднання України до ЄС чи Митного союзу.

Окрім уявлень про бажаний геополітичний курс розвитку країни, учасників опитування просили відповісти, як би вони вчинили, якби зараз відбувся референдум з питання, чи вступати Україні до Євросоюзу. Відповіді на ці питання дещо відрізняються, адже модель референдуму спонукає робити вибір «за» чи «проти». Опитування продемонструвало, що за вступ до ЄС готові проголосувати 50,7% жителів України – це приблизно на 4% більше, ніж кількість людей, які вважають проєвропейський курс бажаним, тобто частина людей схиляється до того, щоб проголосувати за ЄС як більш прийнятний, але не найбільш бажаний варіант.

Проти вступу до Євросоюзу проголосували б 25,7%. Не брали б участі у такому референдумі 10,6%, не визначилися з вибором 13%.

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Загалом, якби референдум щодо вступу до ЄС відбувався у лютому цього року, у ньому, імовірно, взяли б участь 76,4% населення, а голоси розділилися б наступним чином: 66,4% - за вступ до ЄС, 33,6% - проти.

Як зазначають експерти КМІС, проєвропейські настрої в Україні посилилися після лютого 2014 року – тобто не стільки у зв’язку з подіями Майдану, скільки у зв’язку з агресією Росії проти України.

«Протести Євромайдану мали неоднозначний ефект: вони не призвели до збільшення підтримки вступу до ЄС (у вересні 2013-го, до подій Євромайдану, за ЄС були готові проголосувати 43%, у лютому 2014-го - близько 42%), натомість активізували проросійські настрої, особливо на сході та півдні, тож за час Євромайдану частка противників вступу до Євросоюзу збільшилася від 30% до 37%. Проте після анексії Криму і початку збройного протистояння на сході значна частина людей змінила свої погляди: частка противників вступу до ЄС зменшилася від 37% у лютому 2014-го до 26% у лютому 2015-го, а частка готових проголосувати за вступ до ЄС зросла від 42% у лютому 2014-го до 51% у лютому 2015-го», - наголошують експерти.

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Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю. Дослідження охопило 2013 респондентів, що проживають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім Криму) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Донецькій та Луганській областях дослідження проводилося як на територіях, що підконтрольні Україні, так і на окупованих територіях.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними опитування DW-Trend, три чверті українців (73%) підтримують вступ України в Євросоюз, причому майже половина (43%) - в найближчі 5 років.