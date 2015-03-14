Адвокати Савченко поскаржилися в прокуратуру РФ на недопуск до льотчиці українських лікарів

02:12, 14 березня 2015
Політика
424 0

Захист української льотчиці Надії Савченко, що міститься в Росії, звернулися зі скаргою до російської Генпрокуратури на дії Служби виконання покарань стосовно недопущення до Савченко українських лікарів.

REUTERS

Про це повідомили адвокати Надії Савченко Микола Полозов і Марк Фейгін сьогодні в Twitter.

Раніше адвокат Савченко Микола Полозов в Twitter написав, що українських медиків після багатогодинного очікування так і не пустили до льотчиці і нардепа.

Читайте такожРосійський омбудсмен про допуск українських лікарів до Савченко: Питання вирішиться, але сьогодні навряд чи

Нагадаємо, Савченко перебуває в російському СІЗО з літа 2014 року. У грудні вона оголосила голодування. 5 березня адвокати повідомили, що вона вирішила частково припинити голодування, яке тривало більше 80 днів. Льотчиця попросила розробити їй збалансоване харчування і зажадала, щоб це зробили українські лікарі. Міністерство охорони здоров'я України визначило трьох лікарів для проведення її обстеження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter