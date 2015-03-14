Адвокати Савченко поскаржилися в прокуратуру РФ на недопуск до льотчиці українських лікарів

Про це повідомили адвокати Надії Савченко Микола Полозов і Марк Фейгін сьогодні в Twitter.

Раніше адвокат Савченко Микола Полозов в Twitter написав, що українських медиків після багатогодинного очікування так і не пустили до льотчиці і нардепа.

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Нагадаємо, Савченко перебуває в російському СІЗО з літа 2014 року. У грудні вона оголосила голодування. 5 березня адвокати повідомили, що вона вирішила частково припинити голодування, яке тривало більше 80 днів. Льотчиця попросила розробити їй збалансоване харчування і зажадала, щоб це зробили українські лікарі. Міністерство охорони здоров'я України визначило трьох лікарів для проведення її обстеження.