На вулицях Харкова встановлено 107 камер відеоспостереження

Про це повідомили в прес-службі Харківської міськради. За словами заступника директора департаменту телекомунікацій і зв'язку Романа Сальникова, відеокамери вже встановлені біля пам'ятника Т. Шевченка, на площі Конституції, Привокзальній площі, на території Харківського аеропорту, кількох ринків, автовокзалів, біля декількох великих торгових центрів, кінотеатрів, стадіону "Металіст", Палацу спорту Харківської міської ради, Харківської облдержадміністрації та інших об'єктів, які потребують постійного контролю з точки зору безпеки.

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Крім того, камери відстежують рух транспорту на вулиці Сумській, проспекті Леніна, на перетинах вулиці Пушкінської та вулиці Петровського, площі Конституції та проспекту Московського, вул. Героїв Праці вул. Академіка Павлова, пр. Гагаріна і пр. Героїв Сталінграду. Також камери контролюють виїзди з міста.

Роман Сальников повідомив, що правоохоронці вже запитували записи з камер відеоспостереження, і завдяки їм знайшли винних у випадках хуліганства, нападів на людей, злому автомобілів тощо.

"Ми в приватному порядку спільно з активістами, провайдерами, нашим департаментом дивимося ці камери і при необхідності надаємо відео правоохоронним органам для розгляду. Найближчим часом ми плануємо створити власний центр спостереження, який буде відстежувати і контролювати всі об'єкти. Камери біля Палацу спорту, на жаль, встановили вже після теракту, але тут передбачити неможливо", - зазначив заступник директора департаменту.

За його словами, відеокамери по місту були встановлені у зв'язку зі складною суспільно-політичною ситуацією в країні і можливими терористичними актами. До кінця 2015 року в місті планують встановити ще 500 камер, у тому числі на територіях шкіл та дитячих садків.

На даному етапі на реалізацію програми залучаються приватні кошти.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля Палацу спорту проходив мітинг Гідності, присвячений пам'яті героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО. Після того, як колона активістів Євромайдану вирушила від Палацу спорту в бік Московського проспекту, стався вибух. Під час теракту дві людини загинули на місці трагедії, 11 постраждали. Пізніше двоє поранених - 15-річний підліток і 18-річний юнак - померли від травм у лікарні швидкої та невідкладної допомоги.