Меркель провела зустріч з матір'ю і сестрою Савченко

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в "Твіттері". "Мати і сестра Надії Савченко були прийняті у відомстві федерального канцлера: Ангела Меркель і надалі буде докладати зусиль для її звільнення", - написав український дипломат.

Мати і сестра Надії Савченко були прийняті у Відомстві Федерального канцлера: Ангела Меркель і надалі докладатиме зусиль для її звільнення - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 24, 2015

Андрій Мельник також повідомив, що у понеділок Марія і Віра Савченко, а також сестра Олега Сенцова зустрілися з головою комітету Бундестагу з прав людини, віце-головою фракції ХДС Бундестагу і провели зустріч у міністерстві закордонних справ Німеччини.

Важлива розмова матері Надії Савченко - пані Марії, сестри героїні Віри та сестри О. Сенцова - Наталі в МЗС Німеччини pic.twitter.com/IiYZDC51hi - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 23, 2015

Крім того, Марія і Віра Савченко відкрили в Музеї Берлінської стіни стенд, присвячений українській льотчиці.