Меркель провела зустріч з матір'ю і сестрою Савченко
Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася з матір'ю і сестрою української льотчиці, народного депутата Надії Савченко, яка знаходиться в російському СІЗО.
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в "Твіттері". "Мати і сестра Надії Савченко були прийняті у відомстві федерального канцлера: Ангела Меркель і надалі буде докладати зусиль для її звільнення", - написав український дипломат.
Мати і сестра Надії Савченко були прийняті у Відомстві Федерального канцлера: Ангела Меркель і надалі докладатиме зусиль для її звільнення
- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 24, 2015
Андрій Мельник також повідомив, що у понеділок Марія і Віра Савченко, а також сестра Олега Сенцова зустрілися з головою комітету Бундестагу з прав людини, віце-головою фракції ХДС Бундестагу і провели зустріч у міністерстві закордонних справ Німеччини.
Важлива розмова матері Надії Савченко - пані Марії, сестри героїні Віри та сестри О. Сенцова - Наталі в МЗС Німеччини pic.twitter.com/IiYZDC51hi
- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 23, 2015
Крім того, Марія і Віра Савченко відкрили в Музеї Берлінської стіни стенд, присвячений українській льотчиці.