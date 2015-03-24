Меркель провела зустріч з матір'ю і сестрою Савченко

14:49, 24 березня 2015
Суспільство
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася з матір'ю і сестрою української льотчиці, народного депутата Надії Савченко, яка знаходиться в російському СІЗО.

REUTERS

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в "Твіттері". "Мати і сестра Надії Савченко були прийняті у відомстві федерального канцлера: Ангела Меркель і надалі буде докладати зусиль для її звільнення", - написав український дипломат.

Андрій Мельник також повідомив, що у понеділок Марія і Віра Савченко, а також сестра Олега Сенцова зустрілися з головою комітету Бундестагу з прав людини, віце-головою фракції ХДС Бундестагу і провели зустріч у міністерстві закордонних справ Німеччини.

Крім того, Марія і Віра Савченко відкрили в Музеї Берлінської стіни стенд, присвячений українській льотчиці.

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