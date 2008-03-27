Мінфін пропонує розширити доступ ревізорів до банківської таємниці

Міністерство фінансів України пропонує надати Державній контрольно-ревізійній службі право на отримання інформації, що містить банківську таємницю.

Відповідний законопроект, розроблений Мінфіном, схвалив на засіданні в середу Кабінет міністрів України, повідомляється на сайті міністерства.

«Документ розроблений з метою запобігання неефективному використанню бюджетних коштів, державного і комунального майна і посилення відповідальності за незаконне, нецільове використання бюджетних коштів», – наголошується в повідомленні міністерства.

Зокрема, в законопроекті встановлений чіткий перелік бюджетних порушень і порушень законодавства з фінансових питань з одночасним збільшенням розміру адміністративного стягнення і терміну його застосування за вчинені порушення, введена адміністративна відповідальність за неправомірне використання комунального майна.

Крім того, законопроектом пропонується посилити відповідальність державних менеджерів за використанням бюджетних коштів.

Також у документі встановлений обов`язок суб`єктів господарювання державного сектора економіки одержувати узгодження відповідних органів державної влади на участь в управлінні або на створення інших суб`єктів господарювання.