В окупованому Криму обшукують будинок першого заступника голови Меджлісу

У будинку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в селі Первомайське Сімферопольського району проходить обшук, повідомляє Крым.Реалии.

Як повідомив активіст кримськотатарського національного руху Заїр Смедляєв, обшук проводять кілька співробітників Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації у Криму у присутності самого Джеляла. Також під час обшуку присутній адвокат.

За словами Смедляєва, підставою для проведення обшуку стала кримінальна справа щодо подій 26 лютого 2014 року.

Читайте такожУ будинку заступника голови Меджлісу вже 9 годин триває обшук: силовики винесли комп'ютерну техніку

«Джелял проходить по цій справі як свідок», - зазначив Смедляєв.

Він також повідомив, що обшук почався після п'ятигодинного допиту Джеляла в Головному слідчого управлінні Слідчого комітету Російської Федерації в Криму.

На даний час біля будинку Джеляла знаходяться його рідні та близькі.

Раніше, у п'ятницю 27 березня першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла викликали на допит у справі 26 лютого».

23 березня в слідчому комітеті відбувся допит заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. Його питали про діяльність Ахтема Чийгоза і про те, хто був організатором мітингу 26 лютого 2014 року.

26 лютого 2014 року під кримським парламентом відбувся масштабний мітинг противників і прихильників відокремлення Криму від України. Кримським татарам, представникам Меджлісу і проукраїнським активістам протистояли проросійськи налаштовані громадяни, яких організували лідери «Русского единства» на чолі з нинішнім головою Криму Сергієм Аксьоновим.