Відсьогодні МВС ”зачищує” Крим

З 15 по 30 липня в Криму проводитиметься оперативно-профілактичне відпрацювання регіону, керівником якого призначено заступника міністра внутрішніх справ України Петра КОЛЯДУ.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК.

За інформацією ЦГЗ, на півострів направлені фахівці Апарату МВС України від служб боротьби з економічними злочинами, організованою злочинністю, незаконним оборотом наркотиків, кримінального розшуку, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, Головного слідчого управління, Департаменту громадської безпеки, Державтоінспекції. Крім того, в АРК додатково відряджені 5 екіпажів спецпідрозділу "Кобра", а також військовослужбовці внутрішніх військ МВС України.

"Мета відпрацювання поліпшення оперативної обстановки на півострові, забезпечення належного правопорядку і суспільної безпеки в період проведення літнього курортного сезону, розкриття особливо тяжких і тяжких злочинів", - зазначає кримський главк МВС.

Як повідомляє Центр громадських зв`язків, відпрацювання регіону проводиться на виконання розпорядження Президента України і доручення Кабінету Міністрів України.