На Харківщині СБУ перекрила канал фінансування бойовиків

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"У Харківській області Служба безпеки України викрила факти фінансування терористичної діяльності т.зв. «ДНР» виробниками продовольчої продукції", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що посадові особи двох донецьких підприємств харчової промисловості на тимчасово окупованій території організували незаконне постачання своєї продукції до Харківського регіону. Кошти, отримані від реалізації усієї продукції на Харківщині, поверталися готівкою на підконтрольну бойовикам територію. Після цього вони розподілялися між спільниками, певна сума, з них виділялася на фінансування протиправної діяльності окремих осіб та груп – організацію антиукраїнських мітингів і на підготовку вчинення терактів та диверсій.

Читайте такожСБУ затримала чоловіка, який готував теракт у Дніпропетровську

У рамках розпочатого кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України було проведено обшуки в офісах та складських приміщеннях філій підприємств, розташованих на Харківщині. Правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, печатки, електронні носії та комп'ютерну техніку.

Слідство триває.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала міліціонера, який готувався провести диверсантів до Маріуполя.