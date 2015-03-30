У Харкові через обледеніння контактної мережі частково не ходять тролейбуси і трамваї

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням заступника директора Департаменту транспорту Євгена Федорчука.

За його відомостями, вночі працювали ремонтні бригади, які звільняли дроти від льоду, але до ранку на частині з них знову утворився шар криги.

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«Ремонтники продовжують працювати, і вже зараз виїхали для обслуговування пасажирів майже всі трамваї Жовтневого депо, поступово починає виїжджати транспорт Салтівського депо. Тролейбуси поки стоять», - зазначив Федорчук.

У Департаменті транспорту вибачилися перед мешканцями міста за тимчасові незручності.

«Підвідомчі підприємства департаменту роблять все можливе, щоб відновити працездатність контактної мережі», - підсумували у прес-службі міськради.