"Укрзалізниця" призначила до Великодня 10 пар додаткових поїздів

У прес-службі відомства повідомили, що додаткові поїзди курсуватимуть у період з 9 по 14 квітня, коли спостерігатиметься пік пасажирських перевезень.

Зокрема, у західному напрямку "Укрзалізниця" призначила 5 пар додаткових поїздів: № 191/192 Київ - Львів, що відправлятиметься з Києва та Львова 10, 11 і 13 квітня; № 207/207 Київ - Ужгород, що відправлятиметься зі столиці 9 і 10 квітня, а у зворотному напрямку - 10 і 13 квітня; № 108/107 Одеса - Ужгород, який відправиться 9 квітня, а у зворотному напрямку - 10 квітня; № 136/135 Одеса - Чернівці, який відправлятиметься з Одеси 10 та 12 квітня, а у зворотному напрямку - 11 і 13 квітня; № 225/225 Харків - Ужгород, який відправиться з Харкова 9 квітня, а у зворотному напрямку - 13 квітня.

Читайте такожПризначений ще один додатковий поїзд Київ - Івано-Франківськ

Крім того, у період великодніх свят по Україні у південному напрямку курсуватимуть 4 пари додаткових поїздів: № 137/138 Черкаси - Одеса, який відправиться з Черкас 10 квітня, а з Одеси - 11 квітня; № 210/209 Миколаїв - Київ, який вирушатиме з Миколаєва 9 і 13 квітня, а з Києва - 10 та 14 квітня; № 472/471 Одеса - Харків, який відправлятиметься з Одеси 9 і 13 квітня, у зворотному напрямку - 10 і 14 квітня; № 686/686 Одеса - Ізмаїл, що відправлятиметься з Одеси та Ізмаїла 11 і 13 квітня.

Також повідомляється, що "Укрзалізниця" на 14 квітня призначила в обох напрямках додатковий поїзд № 781/782 Кременчук - Полтава - Київ, який курсуватиме через станції Миргород, Ромодан, Гребінка та Дарниця.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" до 8 березня призначила додаткові поїзди, які з'єднують столицю України з Ужгородом та Івано-Франківськом.