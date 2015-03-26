Донецький губернатор ввів заборону на продаж алкоголю військовим

Про це він сказав сьогодні в ході колегії ДВЦА, передає Остров.

"Я підписав розпорядження про заборону продажу алкоголю військовим. Якщо я раніше просив, то тепер забороняю... Ви повинні забезпечити порядок і виконання цього розпорядження", - сказав Кіхтенко.

Він закликав відповідні органи "нещадно позбавляти ліцензії і проводити драконівські перевірки" щодо точок, які продають алкоголь військовим.

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"Посилайтесь на моє розпорядження, а я відповім за свій підпис під ним. Розуміння і підтримка керівництва АТО є", - сказав губернатор.

При виявленні випадків розпивання буде проінформований військовий прокурор.

Нагадаємо, раніше жителі Костянтинівки, де українські військові на БМД вчинили смертельне ДТП, в якому загинула дитина, вимагали від МВС заборонити продаж спиртного військовим.