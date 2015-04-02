МВС буде співпрацювати з Microsoft у сфері кібербезпеки

Про це повідомила прес-служба «Майкрософт Україна».

«Для Microsoft питання захисту даних є надзвичайно важливим. Вже більше 20 років ми співпрацюємо з європейськими урядами, державними установами та бізнесом і ділимося нашим досвідом, що допомагає відповідати на локальні виклики і сприяти економічному розвитку... Переконаний, що співпраця з Міністерством внутрішніх справ України - важливий крок на шляху до створення ефективного захисту державної інформації», - передає прес-служба слова віце-президента Microsoft у країнах Центральної і Східної Європи Дона Грентема.

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Сторони також обговорили перспективи розширеного співробітництва в рамках програми операційної і технічної підтримки найвищого класу Microsoft Premier Support, а також підписання міністерством угоди про співробітництво з питань безпеки (Government Security Program або GSP).

За такою угодою Microsoft вже співпрацює з Держспецзв'язком України, надаючи доступ до вихідного коду і технічних даних про програмне забезпечення, сервісів і служб Microsoft, а також можливість оцінювати їх безпеку і цілісність шляхом тестування в Центрі прозорості Microsoft.

Як повідомляв УНІАН, «Майкрософт Україна» підписала угоду з Міністерством освіти і науки, в рамках якої компанія надасть своє програмне забезпечення (ПЗ) для українських вищих навчальних закладів з 50% знижкою.

Довідка УНІАН. Корпорація Microsoft (США) заснована в 1975 році і є одним із світових лідерів у розробці програмного забезпечення, а також у наданні послуг та рішень.

З 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.