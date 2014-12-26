Уряд підписав угоду з Microsoft про співпрацю у галузі кібербезпеки

Компанія «Microsoft Україна» та Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації підписали в Вашингтоні угоду про співпрацю, повідомляє Радіо Свобода.

Домовленості досягнуті у рамках програми безпеки GSP (Government Security Program). Корпорація Microsoft надасть Держспецзвʼязку безкоштовний доступ до вихідного коду і технічних даних про своє програмне забезпечення.

Читайте такожMicrosoft: Переліцензування програмного забезпечення у Криму не потрібне«Microsoft надаватиме оперативну інформацію про глобальні кіберзагрози та джерела мережевих атак, про учасників кібератак на рівні IP-адрес, що сприятиме попередженню та реагуванню на інциденти у цифровому просторі України», – пояснює директор з технічної політики «Microsoft Україна» Михайло Шмельов.

Учасниками такої програми співробітництва є лише 20 країн у світі. Україна ж стала другою країною Європи (після Польщі), яка приєдналася до нового формату GSP.