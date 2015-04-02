Понад 30% українців вважають за необхідне продовжувати АТО - опитування

32,8% опитаних українців вважають, що слід продовжувати АТО до відновлення контролю України над окупованими територіями.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження щодо оцінки громадянами ситуації на Донбасі, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Водночас 30,6% підтримують надання цим територіям особливого статусу в складі України, а 17,9% підтримують відокремлення цих територій від України.

Відносна більшість респондентів (47,9%) підтримують припинення будь-яких економічних зв’язків між Україною та територіями "ДНР" і "ЛНР" (включаючи соціальні виплати, постачання енергоресурсів, закупівлю вугілля тощо) до повного встановлення Україною контролю над цими територіями. Не підтримують таку ідею 33,3% опитаних.

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Цю ідею підтримує абсолютна більшість опитаних на Заході (74,7%) і в Центрі України (53,7%), і не підтримують абсолютна більшість опитаних на Сході (50,1%) і Донбасі (52,8%). Ставлення до цієї ідеї на Півдні України не є однозначним.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 березня 2015 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведене за підтримки уряду Швеції.