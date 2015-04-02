Про це заявив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. Він наголосив на важливості широкого й тісного діалогу державних органів влади та церков усіх конфесій в питаннях підтримки сім’ї та культивування відповідального батьківства.

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"Нашим спільним завданням є формувати ціннісні орієнтири держави, і, на мою думку, одним із таких орієнтирів є міцна, здорова сім’я", - підкреслив Микола Кулеба.

Серед основних проблем Уповноважений відзначив ухиляння батьками від сплати аліментів, маніпулювання дитиною під час сімейних конфліктів, насильство в сім’ях над дітьми та соціальне сирітство.

Кулеба зазначив, що "дітям з самого малечку треба закладати основи розуміння, що таке сім’я, виховувати в дусі поваги до батьків та допомогти самим вирости добрими батьками".

За словами Уповноваженого, у 2013 році шлюбний союз уклали 304 тис. подружь, а розірвали – 164 тис. За останнє десятиліття зберігається тенденція до збільшення кількості зареєстрованих шлюбів та зменшення кількості розлучень. Для порівняння, у 2000 році було зареєстровано 274 тис. шлюбів та 197 тис. розлучень.

Натомість, зауважив Микола Кулеба, збільшується кількість дітей, народжених у незареєстрованому шлюбі. "На даний час статистика, по-суті, свідчить про те, що кожна п’ята дитина в Україні народжується поза шлюбом", - сказав Кулеба. Так, якщо у 2000 році таких дітей було 66 тис. (17% від загальної кількості народжених дітей), то у 2013 цей показник зріс на 5% і становив 111 тис.