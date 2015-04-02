МОЗ безпосередньо буде працювати з виробниками препаратів для лікування рідкісних хвороб

Про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. "Щоб швидше вирішити проблему із забезпеченням препаратами для лікування орфанних захворювань, МОЗ України спілкуватиметься безпосередньо з виробниками потрібних препаратів, - сказав міністр. - Зміни в законодавство, що дозволять укладати прямі довгострокові договори з виробниками на завершальній стадії".

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Також у планах МОЗ продовження переговорів щодо надання гуманітарної допомоги.

Голова ради громадської спілки "Орфанні захворювання в Україні" Тетяна Кулеша зазначила, що із міністром відбувся відвертий та конструктивний діалог, і всі учасники зустрічі дійшли висновку, що необхідно спільно вирішувати проблеми усіх хворих, а не когось окремо.

Міністр також пообіцяв, що представники пацієнтських "орфанних" організацій будуть запрошуватися для спільної роботи над створенням реєстру пацієнтів та залучатися в експертно-технічну групу для визначення переліку потрібних препаратів.