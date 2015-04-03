ОБСЄ: на Донбасі розгортається гуманітарна криза

Про це повідомив представник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків. "Я хочу підкреслити питання гуманітарної кризи, що розгортається просто у нас на очах в східній Україні. Наші спостерігачі відвідали і звітували про обстановку у багатьох частинах Луганської та Донецької областей, яка все більше погіршується ", - сказав Майкл Боцюрків.

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Він зазначив, що в багатьох селах зруйновані медичні установи, немає ліків, дітям ніде вчитися. "Немає доступу людей до пенсій і інших форм соціальної допомоги. Це все дуже обмежено", - додав прес-секретар.