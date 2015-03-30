Лише третина жителів окупованого Донбасу живе на доходи від постійної роботи - соціолог

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко під час круглого столу «Гуманітарна карта Донбасу: потреби місцевих жителів і переселенців», ініційованого Гуманітарним штабом Ріната Ахметова.

За її словами, джерела доходів різноманітні - це і робота, зокрема разова, і пенсії, і заощадження, що залишилися, і гуманітарна допомога, яку чверть опитаних назвали дуже важливою, запаси продуктів і речей.

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«Коли ми говоримо про основні джерела доходу, лише третина опитаних назвали роботу своїм основним джерелом доходу. 19% говорять про пенсії, решта є залежними від допомоги родичів, заощаджень, гуманітарної допомоги, разових підробітків. Люди в основному зайняті у сфері послуг, торгівлі, транспорті (44%), у промисловому виробництві, будівництві та зв'язку (35%), тобто там, де є «живі» гроші, активність», - сказала Харченко.

Вона підкреслила, що практично повністю втратили активність сфери фінансового, інформаційного секторів, сфери права, IT.

За словами наукового співробітника КМІС Дар'ї Пирогової, опитування свідчить, що на окупованих територіях України продовжує працювати бюджетна сфера, торгівля.

«Люди працюють досі на великих підприємствах, на шахтах як легальних, так і нелегальних. Частина людей працює на постійній основі, працюють державні установи, деякі підприємства. Однозначно, що не в повному обсязі, і заробітна плата стала менше і обсяги роботи - з повного робочого тижня перейшли на триденний або дводенний тиждень. Всі відзначають, що великою підмогою є гуманітарна допомога, особливо продуктова, тому що це те, без чого не можна існувати, і те, що не можна купити при маленькій зарплаті або якщо її взагалі немає. Тому дуже багато людей практично живуть тільки за рахунок гуманітарної допомоги», - сказала Пирогова.

Також вона розповіла, що інформанти зазначали, що «на вулицях окупованих населених пунктів значно збільшилася кількість людей, які просять милостиню».

Гуманітарна карта ситуації та потреб Донецької та Луганської областей була розроблена на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В основі карти - дані соціологічного дослідження КМІС, проведеного в березні 2015 року. Ключовий аспект нового дослідження - оцінка потреб жителів Донбасу в динаміці (попередні дослідження проводилися у вересні, жовтні, листопаді та грудні 2014 р.), а також потреби переселенців всередині Донбасу.

В опитуваннях, проведених з жовтня 2014 р. по березень 2015 р., вивчалися поточні потреби населення в продуктах харчування, медикаментах і непродовольчих товарах, ситуація з роботою медичних, освітніх установ, комунікацій.