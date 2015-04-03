Із Ємену евакуйовано 8 українців - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

«Російським літаком доставлено до Москви з Ємену 8 громадян України. П’ятеро з них відразу за власний рахунок вилетіли до України, трьом іншим українське посольство має надати допомогу, щоб вони могли прибути в Україну», - сказав Перебийніс.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою і початком міжнародної воєнної операції у Ємені українське МЗС рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни або залишити її територію до стабілізації ситуації.

Саудівська Аравія і створена нею коаліція з 26 березня почали воєнну операцію в Ємені. Армії Саудівської Аравії та інших країн завдають повітряних ударів по позиціях шиїтського повстанського угруповання Хуті в Ємені, наступ якого змусив президента Ємену втекти з країни.