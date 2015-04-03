В зону АТО відправили 6 мікроавтобусів з продуктами до Великодня: сиром, ковбасою і хріном

Аграрії Бучацького та Монастириського районів Тернопільщини відправили сьогодні в зону проведення антитерористичної операції шість мікроавтобусів з продуктами до Великодня.

Як повідомили в прес-службі ОДА, продукцію для військових надали як дрібні фермери, так і великі агропідприємства.

«Ми веземо ковбасу, сир, масло, шинку, хрін. Тобто все, що необхідно для того, аби наші воїни відчули тепло Великодніх свят, щоб відчули, що ми про них пам’ятаємо та за них вболіваємо», – зазначив один з ініціаторів збору та відправки продукції, голова спостережної ради «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз.

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Присутній на церемонії відправки голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна висловив вдячність всім аграріям, які долучилися до реалізації даного задуму.

«Дуже важливо, що в нашому краї є люди, котрі хочуть створити відчуття свята тим хлопцям, котрі щодня ризикують життям, воюючи за Україну», – сказав він.