Суд заарештував керівника держпідприємства "Красноармійськвугілля"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, відомством забезпечено ефективне досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України стосовно генерального директора ДП "Красноармійськвугілля".

Так, під час обшуку у керівника підприємства виявлено та вилучено карабін АКМС – МФ та 240 патронів до нього, які є автоматичною вогнепальною зброєю та мисливськими боєприпасами.

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На даний час посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та за клопотанням прокуратури Донецької області судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю вийти під заставу в розмірі 5 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня начальник ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін заявив, що міліція в рамках кримінального провадження затримала одного з керівників ДП "Красноармійськвугілля".

"Вчора у рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України співробітники УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області провели обшук місць проживання керівників ДП "Красноармійськвугілля", - написав він.

За словами Аброськіна, в ході слідчих дій у одного з них вилучено 1 млн 195 тис. грн, АКМС та набої до нього, бухгалтерські документи, 19 різних печаток. Цього керівника було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

"У нас є достатня доказова база злочинних дій, скоєних керівним складом цього підприємства. Державі завдано збитків у розмірі 52 млн грн. Цих грошей вистачило б на оплату праці шахтарів. І в кінці березня в Димитрові близько 500 працівників цього об'єднання точно не вийшли б на акцію протесту через борги з зарплати", - зазначив Аброськін.