У Львові затримали ректора-хабарника: вилучили понад 2 мільйони гривень і понад 5 кілограмів золота

У затриманого 16 березня під час одержання 2 тис. дол. хабара виконуючого обов'язки ректора одного з вищих навчальних закладів Львова в службовому кабінеті та помешканні працівники міліції виявили та вилучили гроші в різних валютах на суму еквівалентну більш ніж 2 млн грн за офіційним курсом НБУ, а також понад 5 кг золота.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, посадовця затримано, відкрито кримінальне провадження за фактом отримання ним неправомірної вигоди.

«Під час проведення санкціонованого обшуку в службовому кабінеті посадовця було виявлено та вилучено 14 тис. доларів США, а також «чорнові» записи. У помешканні зловмисника виявлено та вилучено 22 тис. доларів США, 57 тис. євро, 1,5 тис. фунтів стерлінгів та 40 тис. гривень. Крім того, вилучено понад 5 кілограмів виробів із золота», – зазначив начальник ГУ МВС України у Львівській області Дмитро Загарія.

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Також працівники міліції встановили, що в лютому цього року 64-річний очільник вишу одержав 2 тис. грн від львів’янки за поновлення її на навчанні.

Посадовця затримано у порядку ст. 208 (затримання уповноваженою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання стосовно нього міри запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють, чи причетний в.о. ректора до інших фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди.

За фактом отримання чиновником хабарів відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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Як повідомляв УНІАН, У Львові 16 березня під час одержання 2 тис. дол. хабара затримано виконувача обов'язків ректора одного з вищих навчальних закладів міста.

Як повідомили прес-службі прокуратури Львівської області, вказані кошти посадовець вимагав від громадянки за працевлаштування до очолюваного ним вишу та подальше сприяння у професійній діяльності.

Як стало відомо УНІАН з джерел у правоохоронних органах, за одержання хабара затримали в.о. ректора Львівської державної фінансової академії.