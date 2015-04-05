У великих містах Донецької області посилили патрулювання вулиць

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

У повідомленні відзначається, що правоохоронці зміцнюють взаємодію з військовими комендатурами.

"За порушення правопорядку комендантські патрулі будуть затримувати і цивільних осіб і військовослужбовців", - підкреслили в МВС.

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Помічник коменданта гарнізону ГУ МВС України в Донецькій області Іван Панченко повідомив, що патрулі повинні перевіряти дотримання працівниками міліції, військовослужбовцями Національної гвардії України та працівниками батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення правил носіння форменого одягу, знаків розрізнення, правил поведінки та професійної етики, а також підставу носіння вогнепальної зброї.

Очолюють комендантські патрулі співробітники відділу професійної підготовки Управління кадрового забезпечення ГУ МВС області.