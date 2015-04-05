Уряд хоче продовжити програму заохочення заміни котлів

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк ефірі «1+1».

«Уряд затвердив положення про продовження програми компенсації 20% вартості придбання котлів», - сказав Яценюк.

Він додав, що уряду запропоновано розповсюдити цю програму на утеплення будинків та на енергомодернізацію.

«Буде компенсація 30-40% вартості придбання матеріалів на утеплення, ізоляцію та енергомодернізацію», - зазначив прем"єр.

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Він наголосив, що наразі сформовано ринковий тариф на енергоносії для населення.

«Тарифи формує незалежний регулятор, який називається Національна комісія з регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Це незалежна установа. Але при цьому, що ця установа приймала рішення по тарифах, ми дивилися розрахунки. І давайте я вам скажу, як сформувалися тарифи, - сказав Яценюк. - Беремо імпортну ціну – вона була в середньому 300 дол (за тисячу кубометрів імпортного газу - УНІАН), зараз трошки дешевше. Множимо на курс – 24 (грн за долар), до цього додаємо транспортування, добавляємо рентні платежі, і добавляємо 20% ПДВ. І вийде 9600 грн. При цьому підкреслю, що для громадян, які споживають до 200 кубометрів ця ціна 3600 грн».

Яценюк додав, що в ході перемовин з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом - йшлося про підняття тарифів один раз до ринкової вартості.

«Але ми пояснили, що це нереально. То ж ми на три роки розтягнули підвищення тарифів і прив’язали це до програми субсидій. І не тільки. Справа ж не тільки у субсидіях - аби скомпенсувати вартість газу. Справа в тому аби менше споживати цього газу», - сказав Яценюк.

Він додав, що це можливо через програми енергоефективності. І одним з джерел фінансування цієї програми, пояснив Яценюк, має стати частина великого кредиту, який виданий Україні урядом Німеччини загальним обсягом на 500 млн євро.