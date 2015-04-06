У Донецьку після попадання снаряда спалахнув будинок

01:13, 06 квітня 2015
Суспільство
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Ввечері у місті Донецьк після влучення снаряда загорівся житловий будинок

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Про це повідомляє Dialog.ua.

Інцидент стався 5 квітня приблизно о 21:30 в мікрорайоні 3-й Східний (район залізничного вокзалу).

Трагедія сталася на вулиці Велозаводській. 

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Інформації про жертви наразі немає.

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