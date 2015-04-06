У Донецьку після попадання снаряда спалахнув будинок
01:13, 06 квітня 2015Суспільство
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Ввечері у місті Донецьк після влучення снаряда загорівся житловий будинок
У Донецьку після попадання снаряда спалахнув будинок / соцмережі
Про це повідомляє Dialog.ua.
Інцидент стався 5 квітня приблизно о 21:30 в мікрорайоні 3-й Східний (район залізничного вокзалу).
Трагедія сталася на вулиці Велозаводській.
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Інформації про жертви наразі немає.
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