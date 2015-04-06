У Донецьку після попадання снаряда спалахнув будинок

Ввечері у місті Донецьк після влучення снаряда загорівся житловий будинок

Про це повідомляє Dialog.ua. Інцидент стався 5 квітня приблизно о 21:30 в мікрорайоні 3-й Східний (район залізничного вокзалу). Трагедія сталася на вулиці Велозаводській. Читайте такожОБСЄ: Обстріл Широкиного триває, навколо Донецького аеропорту не вщухають вибухи Інформації про жертви наразі немає.

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