Посол розповів про боротьбу Польщі з ускладненням візового режиму для українців

Про це Апострофу заявив надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Генрік Литвин.

«Наприкінці минулого року ми дійсно ввели розширений список документів, необхідних для отримання візи. Але при цьому варто враховувати той факт, що Польща була останньою країною шенгенської групи, яка пішла на такий крок. Це частина політики щодо єдності позиції Європейського союзу. Ми в даному разі перебували в меншості, оскільки не вважали це необхідним. Зрештою, відповідне рішення було прийнято»,- заявив він.

Читайте такожПредставництво ЄС: війна й окупація - не перешкода для скасування візового режимуПри цьому Литвин підкреслив, що навіть з огляду на такий крок, Польща залишилася лояльною до нашої держави: «Минулого року ми збільшили кількість віз, які отримали громадяни України. Цифра становила понад 800 тис. віз. Це ледь не вдвічі більше, ніж сумарно дають всі європейські консульства. Це і є доказ того, що доброзичлива політика Польщі щодо України триває. Ми підходимо до цього так, щоб Євросоюз був відкритим для українців».