Благодатний вогонь прибув до України
20:48, 11 квітня 2015Суспільство
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Делегацію до Єрусалиму очолював Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.
REUTERS
Благодатний вогонь прибув спецрейсом до аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомив кореспондент ТСН.
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Делегацію до Єрусалиму очолював Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Він роздав вогонь священнослужителям, які мають розвести його до українських храмів.
Нагадаємо, що сьогодні Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі, про що одразу дізнались тисячі вірян.
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