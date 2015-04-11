Благодатний вогонь прибув до України

Благодатний вогонь прибув спецрейсом до аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомив кореспондент ТСН.

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Делегацію до Єрусалиму очолював Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Він роздав вогонь священнослужителям, які мають розвести його до українських храмів.

Нагадаємо, що сьогодні Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі, про що одразу дізнались тисячі вірян.