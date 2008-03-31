Турчинов: ЖитлоБуд припиняє будівництво на території Жовтневої лікарні

ТОВ «Фінансово-будівельна компанія ЖитлоБуд» в односторонньому порядку ухвалило рішення зупинити будівництво житлового будинку по вулиці Шовковичній, 39/1-А у м. Києві (на території Жовтневої лікарні).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу.

"Компанія «Житло-Буд» у односторонньому порядку ухвалила рішення відмовитися від будівництва й надіслала відповідний лист пану ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ про свою відмову. Я сподіваюся, що пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, отримавши відмову, не віддасть ділянку під будівництво кому-небудь зі своїх колег, друзів або родичів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас перший віце-прем`єр підкреслив, що для остаточної заборони будівництва висотного будинку на території Жовтневої лікарні необхідно розглянути й проголосувати на сесії Київської міськради рішення про відміну виділення цієї ділянки під будівництво.

Водночас О.ТУРЧИНОВ не став уточнювати аргументування, яке він висловив керівництву компанії «Житло-Буд» для припинення будівельних робіт. «Уряд не уповноважений забирати й видавати ділянки на заміну», - додав він. За словами О.ТУРЧИНОВА, основною причиною для припинення будівництва стала можливість поширення інфекцій, які можуть бути знайдені в результаті розкриття поховання, які нібито знаходяться на місці будівництва об`єкту.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила провести перевірку достовірності й об`єктивності дозвільних документів на здійснення будівництва. «Це питання буде серйозно досліджене, в тому числі й документи. Держава не може ризикувати здоров`ям людей, а це центр міста», - підкреслив перший віце-прем`єр.

Як повідомлялося, в Києві вже декілька місяців проходять акції протесту проти будівництва висотного житлового будинку на території Жовтневої лікарні.

За словами учасників акцій, «в результаті незаконного відведення земельних ділянок на території лікарні зруйновано поліклінічне відділення, допоміжні й господарські будови, знищено близько 300 дерев».

Як заявила, зокрема, депутат Київської міської ради, лікар Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, "нас дуже сильно дивує, що найвпливовіша в Києві політична сила - БЮТ - зараз фактично знаходиться на стороні порушників закону. …На сьогоднішній день головний забудовник є депутатом Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко. Це Іван Іванович КУРОВСЬКИЙ, бізнес-структура якого - «Житло-Буд» - і здійснює незаконну забудову», - сказала вона.

Крім того, працівники столичного Інституту фізіології ім. Богомольця вимагали провести детальну геодезичну розвідку території будівництва в межах Жовтневої лікарні з метою виявлення могильника. За інформацією лікарів, у 1770 році в Києві під час епідемії сибірки померло багато людей, яких поховали в парку на території лікарні.