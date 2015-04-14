Суд Харкова продовжив арешт "Топаза" до 14 червня

У зв’язку із неявкою потерпілих судове засідання у справі Гната Кромського перенесли на 22 квітня, передає радіо "Свобода".

Читайте такожЗірку "антимайдану" Топаза затримали при спробі втекти з України - джерело

"Топаза" затримали 28 березня минулого року у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня 2014 року.

Наступного дня Ленінський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для нього у вигляді цілодобового домашнього арешту. 7 квітня він зламав електронний браслет і пішов з дому. Того ж місяця "Топаза" оголосили у розшук.

У грудні 2014 року Гната Кромського затримали при спробі перетину українсько-російського кордону у Харківській області.

Гнат Кромський був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві.