”Динамо” (Київ) - володар Супер-кубка України

В Одесі на стадіоні Чорноморець відбувся матч на Супер-кубок України між клубами "Динамо" Київ та "Шахтар" Донецьк.

Кияни перемогли з рахунком 2-0. На 10 хвилині відзначився Марковіч, а на 87 - Мілевський. Гравець "Динамо" Родолфо на 60-ій хвилині не реалізував пенальті.

З гравців збірної України, що грали на чемпіонаті світу у Німеччині, у складі "Динамо" грали Шовковський, Ребров, Ротань та Мілевський. А у складі "Шахтаря" з мундіального складу України на полі був лише Тимощук.

ВВС