”Динамо” (Київ) - володар Супер-кубка України
09:34, 17 липня 2006Суспільство
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Рахунок гри з "Шахтарем" 2:0
В Одесі на стадіоні Чорноморець відбувся матч на Супер-кубок України між клубами "Динамо" Київ та "Шахтар" Донецьк.
Кияни перемогли з рахунком 2-0. На 10 хвилині відзначився Марковіч, а на 87 - Мілевський. Гравець "Динамо" Родолфо на 60-ій хвилині не реалізував пенальті.
З гравців збірної України, що грали на чемпіонаті світу у Німеччині, у складі "Динамо" грали Шовковський, Ребров, Ротань та Мілевський. А у складі "Шахтаря" з мундіального складу України на полі був лише Тимощук.
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