Колишній полонений волонтер упізнав у журналістові каналу "Звєзда" свого мучителя

Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Сергій Гаков, який провів у полоні у бойовиків 22 дні, пише ТСН.

За словами Гакова, журналіст "Звезди" робив постановочні зйомки псевдообміну полоненими.

Крім того, Андрій Луньов "знущався над солдатами і змушував їх на камеру телефонувати рідним, матерям, дружинам і розповідати, які погані українці, що не хочуть їх обмінювати".

"Хоча я знаю, що обміни зривалися з їхнього боку, спеціально затягувалися, для репортажів, для пропаганди, для тієї брехні, що ллється з екранів їхнього телебачення", - написав Сергій Гаков.

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"Сподіваюся, ти будеш мучитися, як мучилися всі ті, яких "готували" перед інтерв'ю з тобою", - не приховує своїх емоцій колишній бранець.

Тим часом, телеканал "Звезда" повідомляє, що Андрій Луньов прийшов до тями. Медики лікарні міста Новоазовська, куди був доставлений журналіст, діагностували у нього набряк мозку і проникаюче осколкове поранення голови.

Крім того, у репортера зафіксовані множинні осколкові поранення грудини та ніг. Зараз вирішується питання про транспортування Луньова в Донецьк, де йому повинні зробити операцію.