Кабмін затвердив план з технічного облаштування кордону з РФ

Про це повідомив радник прем'єр-міністра Данило Лубківський. "Уряд затвердив план заходів з інженерно-технічного облаштування російсько-українського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення АТО, та АР Крим", - сказав Данило Лубківський.

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Він зазначив, що роботу з облаштування кордонів буде координувати адміністрація Державної прикордонної служби.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Держприкордонслужба заявила про отримання перших 10 млн грн на інженерне облаштування в Харківській області кордону з Росією.

18 березня Кабмін ухвалив рішення про виділення з резервного фонду 865 млн грн для будівництва лінії безпеки на кордоні. Інженерне облаштування кордону з РФ почнеться з Харківської, Сумської, Чернігівської та частини Луганської області.