Ситуація із свободою ЗМІ в Криму продовжує погіршуватися – ОБСЄ

15:49, 05 березня 2015
Політика
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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович заявляє, що ситуація зі свободою ЗМІ в Криму продовжує погіршуватися.

Радио Свобода

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Міятович сьогодні оприлюднила прес-служба ОБСЄ.

"Безперервний демонтаж вільних ЗМІ в Криму та розгін незалежних і критичних голосів є дуже тривожним і викликає занепокоєння", - заявила Міятович.

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Вона наголосила, що „першою жертвою часів кризи є правда, і це, безумовно, відноситься до Криму”. „Я закликаю тих, хто відповідає за ситуацію, зупинити цензуру в ЗМІ та забезпечити безпеку журналістів”, - заявила представник ОБСЄ.

Раніше Міятович неодноразово висловлювалася про ситуацію зі свободою ЗМІ в Криму, відзначаючи, що були відключені та замінені на російські всі українські телеканали, що журналісти, принаймні тринадцяти незалежних ЗМІ, та блогери зазнали погроз, нападів, у тому числі фізичних, їх допитували та викрадали, конфісковували чи пошкоджували обладнання. Засоби масової інформації кримських татар також зазнали екстенсивної цензури, констатувала представник ОБСЄ.

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