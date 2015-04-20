Російська Рада з прав людини: Савченко цілком бадьора - BBC

Члени російської Ради з прав людини (РПЛ), які відвідали у понеділок у в'язниці українську льотчицю Надію Савченко, сказали, що вона була цілком бадьорою, повідомляє BBC Україна.

"Вона цілком бадьора, впевнена в своїй правоті", - сказав журналістам голова РПЛ Михайло Федотов.

"Зараз вага Надії Савченко становить 60 кг, більше нічого щодо стану здоров'я ми коментувати не будемо на прохання Надії Вікторівни", - додала член РПЛ Єлизавета Глінка.

Читайте такожРосія знову порушує права Надії Савченко - МЗС

Вони також розповіли, що пані Савченко чекає листів, які приходять із запізненням, оскільки перевіряються російськими слідчими органами.

Вони додали, що у СІЗО пані Савченко багато малює.

Раніше цього місяця Надія Савченко заявила, що повністю не припинить голодування, поки суд не закриє проти неї справу або не змінить міру запобіжного заходу, хоча на останньому судовому засіданні їй відмовили у цьому клопотанні.

Водночас вона повідомила, що раз на день або через день вживає їжу, щоб з'являтися на судові засідання.