У Харкові згорів автомобіль турецького консульства

Як повідомили УНІАН у службі оповіщення та зв’язку Харківської облдержадміністрації, пожежа сталася 20 квітня близько 21.10.

"Автомобіль Lexus LS 460, що належить консульству Туреччини у Харкові, згорів у дворі будинку по вулиці Чайковського. Пожежа спалахнула в моторному відсіку автомобіля", - йдеться у повідомленні.

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У той же час, як зазначили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Харківській області, правоохоронці розслідують інцидент як "умисний підпал": відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Постраждалих внаслідок події немає.

Як повідомляв УНІАН, вночі у Харкові невідомі підірвали камуфльований позашляховик.