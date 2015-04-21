Міністр оборони заявив про зростаючу загрозу терактів на військових об'єктах
15:47, 21 квітня 2015Суспільство
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В Україні посилюється загроза терактів через активізацію терористичних і диверсійних груп.
Особовий склад Міноборони проводить антитерористичну роботу / УНІАН
Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. "Ми спостерігаємо, що терористична загроза збільшується, активізуються терористичні групи", - сказав він на засіданні державної комісії з надзвичайних ситуацій, передає LB.ua.
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За словами Степана Полторака, диверсанти можуть обрати своєю метою військові об'єкти, арсенали, бази зберігання озброєння та техніки.
"У зв'язку з цим співробітники та особовий склад Міноборони проводять відповідну роботу", - зазначив міністр.
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