Міністр оборони заявив про зростаючу загрозу терактів на військових об'єктах

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. "Ми спостерігаємо, що терористична загроза збільшується, активізуються терористичні групи", - сказав він на засіданні державної комісії з надзвичайних ситуацій, передає LB.ua.

Читайте такожБлизько 10 тисяч силовиків взяли під охорону понад 3 тисячі стратегічних об'єктів в Україні

За словами Степана Полторака, диверсанти можуть обрати своєю метою військові об'єкти, арсенали, бази зберігання озброєння та техніки.

"У зв'язку з цим співробітники та особовий склад Міноборони проводять відповідну роботу", - зазначив міністр.