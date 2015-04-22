Тимчасова спецкомісія знайшла ознаки порушення присяги у діях п'яти суддів

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено на засіданні Тимчасової спецкомісії.

Тимчасова спецкомісія встановила ознаки порушення присяги у діях судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Ігоря Криворучка, який позбавив права керування автомобілем громадянина за нібито невиконання ним вимоги про зупинку з боку інспектора ДАІ.

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Також ознаки порушення присяги встановлено в діях: судді Святошинського райсуду Києва Алли Чалої, яка у незаконний спосіб обрала запобіжний захід у вигляді взяття під варту учаснику акцій протесту у Києві під час Революції гідності; судді Шевченківського райсуду Києва Світлани Гайдук, яка теж взяла під варту учасника масових заходів, не маючи на те достатніх підстав; судді Ленінського райсуду Кіровограда, який призначив адміністративне покарання у вигляді арешту на 15 діб учаснику кіровоградського Майдану, не маючи на те достатніх підстав; судді Червонозаводського райсуду Харкова Олени Васильєвої, яка безпідставно призначила адміністративний арешт двом учасникам масових акцій у Харкові.

Щодо ще двох суддів, справи яких сьогодні розглядала комісія, було прийняте рішення припинити перевірку, оскільки в їхніх діях комісія не знайшла ознак порушення присяги суддів або дисциплінарного порушення. Це суддя Харківського окружного адміністративного суду Юрій Бадюков і суддя Одеського окружного адміністративного суду Маргарита Цховребова. Обидва вже після Революції гідності, навесні 2014 року, заборонили проводити масові акції у Харкові та Одесі, оскільки існував ризик силового протистояння між двома ворогуючими групами мітингувальників. Комісія встановила, що, забороняючи масові акції, обидва судді прийняли обґрунтоване рішення.

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