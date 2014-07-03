Комісія ВРЮ перевірить суддів, які притягували до суду учасників Евромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам після першого засідання ТСК повідомив її голова Володимир Мойсик.

За його словами, зокрема, перевірятимуться судді судів загальної юрисдикції, які приймали рішення щодо учасників акцій протесту на майдані Незалежності, представників Кабінету міністрів Юлії Тимошенко і позбавляли мандатів народних депутатів.

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"Закон обмежує комісію щодо суддів, яких можна перевірити, мова йде тільки про суддів, які карали учасників Майдану, Автомайдану, членів уряду Юлії Тимошенко, які втручалися у виборчий процес 2012 року, які позбавляли мандатів тих, які прийняли присягу народних депутатів ", - сказав Володимир Мойсик.

Він зазначив, що ТСК також вивчатиме діяльність суддів, чиї рішення в Європейському суді з прав людини визнані незаконними і такими, що порушують права людини.

У той же час голова ТСК зазначив, що комісія ВРЮ не єдиний орган, який остаточно буде вирішувати долю суддів. "Доля судді буде вирішуватися Вищою радою юстиції,оскільки тільки її рішення підлягає оскарженню в суді", - пояснив Володимир Мойсик.

На уточнююче запитання він зазначив, що під перевірку можуть потрапити 300-400 суддів, якщо стосовно них надійдуть відповідні скарги.