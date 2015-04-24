В Україні стартувала сесія тестів ЗНО для абітурієнтів

Про це у п’ятницю повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає Радіо Свобода.

Як йдеться на сайті центру, допуск учасників до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 10:15 до 10:50. На вході до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання необхідно мати сертифікат учасника ЗНО, запрошення-перепустку і оригінал паспорта.

Для абітурієнтів, які проходитимуть сьогодні іспит, розроблені тести двох рівнів складності з української мови і літератури. Результати ЗНО з української мови і літератури зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників.

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Для участі в основній сесії зовнішнього оцінювання зареєструвались майже 289 тисяч абітурієнтів. Додаткова сесія ЗНО розпочнеться 9 червня і триватиме рівно місяць.