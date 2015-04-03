На ЗНО зареєструвалися 300 тисяч абітурієнтів, з яких понад 19 тисяч із Донецької і Луганської областей

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це, зокрема, йшлося сьогодні на нараді щодо міжвідомчої координації проведення ЗНО 2015 року.

Зазначалось, що 2015 року вперше за останні п’ять років уряд у повному обсязі профінансував заходи, пов’язані із проведенням ЗНО.

Водночас цього року проведення тестів ускладнене безпековим компонентом, якому буде приділено спеціальну увагу не лише на територіях, суміжних з непідконтрольними українській владі, але й у всіх областях півдня та сходу.

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Йдеться про забезпечення можливостей скласти тести для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, а саме: їхнє перевезення, розміщення поблизу пунктів тестування, а також спрощення процедури перетину лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей для зареєстрованих учасників ЗНО та супроводжуючих.

Правоохоронні відомства здійснюватимуть охорону пунктів тестування, гарантуватимуть безпеку організованого перевезення дітей, а також недоторканість матеріалів із завданнями, стежитимуть за прозорістю оцінювання.

«24 квітня у нас важливий день: зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури водночас є державною підсумковою атестацією і в цей день фактично по всій території України у тестуванні братиме участь велика кількість людей. Ми маємо відпрацювати в робочому порядку гарантії захисту їхнього життя і здоров’я», - наголосив на нараді віце-прем’єр-міністр – міністр культури В’ячеслав Кириленко.

Раніше УНІАН повдомляв, що для абітурієнтів з Донбасу можуть продовжити реєстрацію на участь у ЗНО.