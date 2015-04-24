Останні квітневі вихідні принесуть майже літнє тепло і грози

Температура повітря протягом дня підвищиться до 15-22, місцями до 20-24 градусів тепла. Лише в Криму та Приазов'ї буде прохолодно. Очікується суха погода, однак 25 квітня на півночі, заході та сході місцями пройдуть короткочасні дощі, можливо з грозами, повідомляє «Оpogode».

У західній частині опадів не очікується, лише в суботу, 25 квітня, місцями короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі 6-12 градусів тепла, вдень 17-24 градуси тепла.

У північних областях буде сухо і сонячно, 25 квітня місцями пройдуть періодичні дощі, можливо з грозами. Температура повітря вночі 4-10 градусів тепла, вдень 16-22 градуси тепла.

В центральній частині - без опадів. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-24 градуси тепла.

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У східних областях переважатиме суха погода, лише в суботу короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура повітря вночі 4-10 тепла, вдень 15-20, у Приазов'ї 10-16 градусів тепла.

У південній частиніочікується сонячна погода. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 17-24 градуси тепла, в Криму 10-16 градусів тепла.

У Києві опадів не очікується, лише в суботу місцями дощі, можливо з грозами. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, вдень 20-22 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.