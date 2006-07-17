Вдову італійського адвоката, яка ”замовила” свого чоловіка, затримали в Черкасах

Замовника і виконавця вбивства відомого італійського адвоката Антоніо Кулачоппо затримано в Черкасах. Обоє затриманих заочно засуджені в Італії до 30 років позбавлення волі. Затримані - чоловік і жінка - переховувалися від італійського правосуддя майже сім років.

Про це на спільній прес-конференції у Черкасах заявили перший заступник начальника УМВС в Черкаській області Микола МУЗИЧКО та представник італійського бюро Інтерполу Трофіано АЛЬФРЕДО.

Затримані злочинці - вдова адвоката та її теперішній чоловік, уродженці молдавського міста Сорока. За даними італійської поліції, 2 лютого 1999 року, на замовлення дружини вбитого, двоє її співгромадян завдали потерпілому 17 ножових поранень в його офісі, що в місті Асколі-Пічено. Після вбивства жінка зняла з рахунку вбитого чоловіка 200 тисяч євро, однак була затримана поліцією провінції за підозрою в причетності до злочину. Разом з нею були затримані й двоє безпосередніх учасників убивства.

Як заявив на прес-конференції Т.АЛЬФРЕДО, на той час у поліції не було беззаперечних доказів вини підозрюваних, тому їх відпустили під заставу. Але одразу після звільнення усі троє втекли. Дещо пізніше суд Італії засудив їх до довічного ув’язнення, але згодом вирок було замінено 30-ма роками ув’язнення.

Оперативна інформація про те, що злочинці перебувають на території України, з’явилася місяць тому. Як з’ясувалося, в Черкасах проживає рідна сестра одного із затриманих. Через неї правоохоронцям вдалося затримати спочатку вдову італійського адвоката, а потім і її спільника, за якого вона вийшла заміж вже після вбивства. За словами М.МУЗИЧКА обоє перебували в Україні нелегально, «жили в злиднях і перебивалися випадковими заробітками».

Третій учасник злочину досі перебуває в міжнародному розшуку.

Днями затримані злочинці будуть депортовані в Італію, де вони відбуватимуть покарання.